ACR Messina, Novelli: “Campionato lungo, non guardo la classifica”

MESSINA – “Abbiamo fatto una buona partita su un terreno di gioco difficile, venivamo da diverse settimane di stop e siamo stati gran parte del match in inferiorità numerica”. Così Raffaele Novelli, allenatore dell’ACR Messina, dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Gelbison di ieri pomeriggio. “C’è rammarico per qualche errore su situazioni decisive, non dobbiamo innervosirci e avere più lucidità – ha spiegato Novelli -. Abbiamo avuto carattere e non ci siamo disuniti ma sappiamo che dobbiamo crescere in personalità”. Il tecnico dei peloritani, infine, ha parlato delle ambizioni dei giallorossi: “Cosa cambia questo pari? Il campionato è ancora lunghissimo, non guardo la classifica. Qualsiasi squadra può far male a chiunque come abbiamo visto”, ha concluso Novelli.