Anziana di Lipari morta per Covid: è il secondo caso alle Eolie

LIPARI – Secondo caso di decesso per covid a Lipari dov’è morta una donna di 66 anni. Lascia il marito e 3 figli. La donna era malata da alcune settimane per crisi respiratoria ed era ricoverata al “Papardo” di Messina. A Lipari, sono 23 gli abitanti positivi, mentre tre isolani sono ricoverati nelle strutture ospedaliere di Messina e Barcellona. Una ventina sono invece in quarantena. Anche a Panarea vi sono tre abitanti con il covid. I dati sono stati diffusi dal sindaco Marco Giorgianni. Nelle scorse settimane per covid era morto un uomo di 73 anni che era ricoverato al policlinico di Messina. (ANSA).