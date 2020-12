Avimecc Modica, netta vittoria per 3-0 contro Palmi

Un netto successo per la squadra siciliana che mette al tappeto per 3-0 gli avversari

MODICA (RG) – Vittoria schiacciante ed importante per l’Avimecc Volley Modica che ha chiuso la pratica Palmi con un netto 3-0. Una prova di forza data anche dalla voglia di rivalsa per la sconfitta maturata in quel di Galatina dopo una prova molto convincente.

I ragazzi di Bua hanno dimostrato maturità e voglia di mettersi in gioco. In tre set che hanno esaltato le qualità della squadra modicana contro un

ottimo avversario. Il primo set è, come al solito, quello che permette alle due formazioni di studiarsi e di capire le tattiche dell’avversario. Questo porta ad un sostanziale equilibrio che viene spezzato solo dalla voglia e dalla caparbietà di una formazione di portarsi avanti. La squadra di casa ha tenuto un sostanziale vantaggio dal 8-5 fino al 16-14, fino alla rimonta decisiva di Busch e compagni che si portano sul 19-21, per poi chiudere il set sul 22-25.

Il secondo set ci si aspetta che sia quello del ritorno della squadra avversaria, con l’orgoglio a spingere Zappoli e compagni. Questo, però, non basta e Modica mantiene il suo vantaggio costante. Il tempo passa e il vantaggio ospite aumenta fino al 17-21, un risultato che taglia le gambe alla squadra di Palmi che non riesce a portare avanti la rimonta, ma si lascia andare al 21-25.

Terzo ed ultimo set chiuso in soli 27’, la squadra di casa non riesce a trovare la quadra ed il carattere per la rimonta. Modica spinge fino al 15-21, un divario tanto grande da far presagire che la gara verrà chiusa in solo tre set. Bua può essere soddisfatto della sua formazione, che finisce sul 20-25 e si regala una vittoria per il morale ma anche per la classifica che al momento ci vede terzi, un orgoglio per tutta la società.



FRANCO TIGANO PALMI-AVIMECC VOLLEY MODICA 0-3 (Parziali Set: 22-25, 21-25, 20-25)



FRANCO TIGANO PALMI: Pizzichini 5, Amato, Pocello 5, Morelli, Zappoli 10, Garofalo 6, Parisi, Cormio 10, Laganà 3, Remo, Carbone (L), Di Carlo (L). All. Antonio Polimeni



AVIMECC VOLLEY MODICA: Tulone 1, Raso 4, Battaglia, Martinez 20, Dormiente (L), Cuti, Chillemi 9, Nastasi (L), Busch 15, Imbesi, Garofolo 8. All. Giuseppe Bua.

Arbitri: Danilo De Sensi – Walter Stancati