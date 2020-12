Catania, Cristaldi: “Pagato assenze e stanchezza”

CATANIA – “Sapevamo che questa gara nascondeva delle insidie, siamo arrivati corti soprattutto a centrocampo e non è andata come volevamo ma forse un altro gruppo questa gara la perde”. A dirlo è Gianluca Cristaldi, viceallenatore del Catania, dopo il pareggio interno, a Lentini, per 1-1 contro la Cavese. “Abbiamo pagato la stanchezza e le assenze, pari risultato giusto – ha spiegato Cristaldi -. Espulsione Tonucci? Il ragazzo mi ha garantito che si sono solo spintonati, nessuna mano in faccia”.

Il secondo di Raffaele, squalificato, ha poi detto la sua sull’attuale momento che stanno attraversando i rossazzurri: “Veniamo da un ciclo di partite ogni tre giorni, i ragazzi sono usciti stremati da questo ciclo: adesso abbiamo avanti una settimana tipo, non vedevamo l’ora e lavoreremo duro per le prossime due trasferte che ci aspettano. Claiton? Ha accusato un dolorino alla coscia, speriamo si sia fermato in tempo – ha concluso Cristaldi -. Sarao? Anche lui ha sentito un risentimento e abbiamo preferito non rischiarlo”.