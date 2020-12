Diritto di famiglia, progetto a distanza tra Palermo e Valencia

PALERMO – A cadere sotto le limitazioni della pandemia e delle misure anti Covid-19 sono stati anche tutti i programmi di mobilità e di scambio tra le Università. Tra questi anche l’Erasmus, che permette a giovani studenti universitari di recarsi e frequentare per un periodo accademico presso Atenei stranieri. Il dipartimento di Palermo della Lumsa ha cercato una soluzione alternativa al blocco della mobilità. È così che è nata la collaborazione con il dipartimento e l’Universidad Católica de Valencia.

Attraverso un progetto realizzato dall’iniziativa congiunta della cattedra di Sistemi giuridici comparati della Lumsa, di Gabriele Carapezza Figlia, e di quella di Diritto privato dell’università spagnola, diretta da Pilar Maria Estelles Peralta, gli studenti, divisi in team, si cimenteranno nell’analisi di questioni del diritto di famiglia.

Durante le quattro sessioni di studio previste dal progetto, le squadre saranno chiamate a sviluppare ed esporre i risultati delle proprie ricerche in materia di limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale nei casi dei “grandi minori”, nonché in materia di diritto agli alimenti spettanti ai figli maggiorenni.

“Tematiche che”, spiega Carapezza Figlia, “saranno indagate in un’ottica comparativa, mettendo in luce le principali analogie e differenze tra la disciplina nazionale e quella spagnola. Il tutto si svolgerà sotto la supervisione dei promotori dell’evento, i quali valuteranno il grado di completezza della ricerca effettuata e l’effettiva portata innovativa della stessa”. Per la docente spagnola “si tratta di una didattica innovativa entusiasmante, già sperimentata da alcune università europee, che permette un disegno pedagogico flessibile e adattabile che si avvale delle più recenti tecnologie digitali. Il progetto stimola la creatività degli studenti e favorisce, attraverso il lavoro di gruppo, il raggiungimento di obiettivi formativi ambiziosi”.