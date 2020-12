I sindacati: “Il governo mantenga gli impegni sui catalogatori”

PALERMO – “Inaccettabile quanto dichiarato dall’assessore Bernadette Grasso nel corso dell’ultima audizione in quinta commissione Lavoro all’Ars, dove, anziché trovare soluzioni, il percorso del personale addetto alla catalogazione sembra trovare ulteriori ostacoli. Abbiamo assistito ad un rimpallo di responsabilità da una parte e dall’altra rispetto a questa vicenda”. A dirlo sono le segreterie siciliane di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, evidenziando che “il percorso del riconoscimento della dignità lavorativa di questi lavoratori è sancito dalla legge 24 del 2007, dalla sentenza della Corte costituzionale e, in ultimo, dal parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione”.

I sindacati, in audizione, hanno respinto “i tecnicismi” dell’assessore alla Funzione pubblica e al contrario hanno evidenziato “le palesi contraddizioni da parte del governo regionale”. “Il presidente Musumeci tenga fede agli impegni presi e si occupi seriamente della vertenza dei catalogatori della Regione Siciliana – aggiungono i segretari generali regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Gaetano Agliozzo, Paolo Montera ed Enzo Tango -. Quello che stanno subendo questi dipendenti da più di un decennio è inaccettabile. Da anni ormai – proseguono i sindacalisti – i catalogatori della Regione Siciliana svolgono molte più funzioni di quelle per cui originariamente erano stati assunti e in alcuni casi reggono con il loro lavoro interi uffici”. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, di fronte “alle ennesime promesse non mantenute”, si riservano “di porre in essere nelle sedi competenti tutte le iniziative utili, al fine di tutelare – dicono – il diritto negato in risposta al gioco della politica tutta che, anziché trovare soluzioni all’annosa vicenda dei catalogatori, si sta deresponsabilizzando”.

