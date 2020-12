Maltempo, fermo il potabilizzatore: disagi nel Palermitano

PALERMO – A causa delle condizioni del maltempo ieri l’Amap ha verificato un notevole aumento della torbidità delle acque prelevate dall’invaso Poma che ha determinato il conseguente fermo dell’Impianto di potabilizzazione Cicala. L’azienda annuncia possibili disservizi: una forte riduzione delle pressioni in rete, fino all’interruzione dell’erogazione idrica, in tutti i comuni della fascia costiera occidentale alimentati dall’acquedotto Jato: Balestrate e Trappeto (zone esterne), Terrasini e Cinisi (reti non gestite da Amap), Carini (zone C.so Italia e S. Anna), Capaci e Isola delle Femmine, e nella rete idrica del Comune di Palermo, in particolar modo nei distretti della zona Nord e nei distretti pedemontani: Villagrazia, Boccadifalco (zona bassa), Rocca, Borgonuovo. (ANSA).