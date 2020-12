Qualificazione Mondiale 2020: l’Italia pesca bene

Gli azzurri si ritrovano in un girone abbastanza abbordabile

Urna fortunata per l’Italia in vista della qualificazione al Mondiale 2020. Gli azzurri del Ct Mancini sono stati inseriti nel Girone C che, almeno sulla carta, sembra molto abbordabile.

Gli azzurri se la vedranno con la Svizzera, nazionale con la quale si potranno fare le prove tecniche già nel girone dell’Europeo, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

“La Svizzera – commenta il Ct Mancini – era una delle squadre migliori nella seconda urna. Sono vicini, sarà un viaggio corto”.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta così: “Il girone è impegnativo, avrei evitato la Svizzera, ma sarà stimolante avere un’avversaria di caratura elevata. Quello con loro è un test che faremo già agli Europei. È un girone che non va sottovalutato, ma io sono tranquillo e sereno. Ora diventa molto importante il calendario di queste partite, la cadenza degli impegni”.

Gli altri gironi:

A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian

B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan

E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia

F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Per, Moldava

G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia Del Nord, Armenia, Liechtenstein