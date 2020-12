Acireale, Pagana: “Campionato falsato”

ACIREALE – “Sta diventando una situazione fastidiosa e pesante da gestire, perché attendi ma non c’è mai quella certezza che si ricomincerà a giocare”. Così ai microfoni de La Sicilia, Beppe Pagana, tecnico dell’Acireale. L’allenatore dei ha poi proseguito: “Il torneo è già falsato e lo sarà ancora di più – ha sottolineato Pagana -. Tutto è snervante, ti alleni ma non sai quando giochi. Poi anche dal punto di vista organizzativo non sai come programmare le sedute di allenamento. Un conto è restare fermi una settimana, altro invece fermarsi per oltre un mese. Il rischio più grande è che le squadre si spengano – ha concluso il tecnico dell’Acireale -. Devo ringraziare i miei giocatori che si stanno rendendo disponibili, ci faremo trovare pronti quando si ricomincerà”.