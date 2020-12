Catania, Pinto rinnova: resterà fino al 2023

CATANIA – Continuerà ancora per qualche anno il binomio tra il Catania e il difensore Giovanni Pinto.

Il calciatore, come annunciato dal club, ha rinnovato il proprio contatto con gli etnei fino al 30 giugno 2023. Il direttore dell’area tecnica Maurizio Pellegrino ha commentato così il rinnovo: “Avevamo raggiunto l’intesa con il ragazzo già nei mesi scorsi, decidendo insieme di attendere il momento del ritorno in campo, dopo l’infortunio, per formalizzare l’accordo. Con la conferma di Pinto, che in estate aveva destato l’interesse di altre società, intendiamo garantire al Catania un atleta importante nel presente e in chiave futura”.

Anche Pinto ha voluto esprime la propria gioia: “Ringrazio la dirigenza per avermi dato la possibilità di continuare a indossare questa maglia, per me far parte di questa gloriosa società è motivo di grande orgoglio. Ringrazio i tifosi: già l’anno scorso ho avuto modo di apprezzare il loro attaccamento e la loro capacità di supportare non solo me ma tutta la squadra, nei momenti positivi e in quelli meno felici. La loro spinta è fondamentale, speriamo di riaverli presto al nostro fianco ma anche a distanza riescono a farci percepire un amore incondizionato. Essendo di origini siciliane, considero Catania una seconda casa, perciò anche emotivamente proverò sempre a dare qualcosa in più del massimo”.