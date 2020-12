Comune di Catania: domani entrano in servizio 30 vigili urbani

CATANIA – Domani alle ore 11:00 a Palazzo degli Elefanti, il sindaco Salvo Pogliese immetterà ufficialmente in servizio nelle strade cittadine i 30 nuovi vigili urbani assunti con contratti a termine annuali: 25 grazie a un nuovo bando per soli titoli definito in appena poche settimane con procedure trasparenti esclusivamente digitali e altri 5 ripescando coloro che avevano superato i requisiti di idoneità del concorso bandito nel 2017, senza sfociare in una nomina.

All’iniziativa, resa possibile grazie a uno specifico finanziamento concesso dal ministero dell’Interno, prenderanno parte anche l’assessore al personale Michele Cristaldi, quello alla Polizia Municipale Alessandro Porto, il Comandante del corpo di polizia locale Stefano Sorbino e il direttore del Personale comunale Pietro Belfiore. I nuovi agenti assunti con una procedura velocissima, grazie a una modifica del regolamento dei concorsi e al piano per le assunzioni realizzata dalla giunta Pogliese lo scorso 20 luglio, tornerà utilissimo a supporto dei quadri sempre più scarni del corpo della polizia municipale, per migliorare i livelli di sicurezza e tutela dei cittadini.