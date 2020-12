Contagi: in calo il rapporto tra positivi e tamponi

Sono 14.842 i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono 634. Sono 149.232 i test per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, in aumento di oltre 38mila rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9% in netto calo rispetto a ieri (era del 12,3%)

“La terza ondata è una certezza”

“La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante”. Il professor Andrea Crisanti si è espresso così a ‘L’aria che tira’ in base dall’andamento del Covid in Italia.