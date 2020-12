Nei furetti funziona, ma non è detto che vada bene anche per l’uomo. C’è un nuovo farmaco antivirale sviluppato contro l’influenza, che riesce a bloccare completamente la trasmissione del virus SarsCoV2 nei furetti in appena 24 ore: facile da assumere per via orale, è già in fase avanzata di sperimentazione clinica contro Covid-19. Il punto della situazione lo fa uno studio pubblicato su Nature Microbiology dai ricercatori della Georgia State University, negli Stati Uniti. Il farmaco si chiama Molnupiravir (MK-4482/EIDD-2801).

Cosa dice lo studio

“Avevamo già notato che MK-4482/EIDD-2801 ha un ampio spettro d’azione contro i virus respiratori a Rna e che la somministrazione per via orale negli animali infetti riduce di diversi ordini di grandezza la quantità di particelle virali liberate, diminuendo drasticamente la trasmissione”, dice il coordinatore dello studio, Richard Plemper. “Tali proprietà – aggiunge – hanno reso MK-4482/EIDD-2801 un promettente candidato per il controllo farmacologico di Covid-19”.

Il blocco dell’infezione

I furetti infettati sono stati trattati con Molnupiravir. “Quando li abbiamo messi in gabbia con furetti sani, non si è verificata alcuna infezione”, afferma il ricercatore Josef Wolf. Se i risultati venissero confermati anche sull’uomo, i pazienti trattati potrebbero smettere di essere contagiosi in 24 ore dall’inizio della terapia.