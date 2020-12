Firrarello sui contagi a Bronte: si allontana l’incubo della zona rossa

In un lungo post, il primo cittadino fa il punto sulla situazione.

CATANIA – Decremento costante dei casi positivi. Ben al di sotto di quelli che, poco tempo fa, fecero decretare la zona rossa. Lo scrive il sindaco di Bronte nella propria pagina Facebook.

Il post di Firrarello

“Cari concittadini – scrive il primo cittadino. Nel giorno dell’Immacolata un’ottima notizia: siamo ufficialmente sotto la soglia per cui venne decretata la zona rossa.

I numeri a Bronte

296 sono gli attuali positivi a Bronte, stando a quanto riporta Firrarello, di cui 5 ospedalizzati. “Dati in continuo decremento – scrive ancora: 282 unità in meno del picco di massima, che attestano come a Bronte la zona rossa sia stata rispettata, dai cittadini e dalle istituzioni”.

Le raccomandazioni

Il primo cittadino, che tra l’altro ha contratto il covid 19 ed è guarito, si prodiga in raccomandazioni. “Non smetterò mai di ripetere, però, che questo è il momento decisivo – sottolinea: se noi pensiamo che il virus sia sconfitto torneremo ben presto a condizioni critiche. Siate ancor più rispettosi delle regole, evitate di assembrarvi, mettere la mascherina”.