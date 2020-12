Organizzano una giocata a carte in casa: nei guai 15 giovani

ALCAMO (TRAPANI) – I carabinieri della provincia di Trapani hanno effettuato una serie di controlli per verificare il rispetto delle misure anti Covid. Ad Alcamo l’attività ha permesso di interrompere una festa organizzata in una abitazione privata: erano presenti quindici giovani con età compresa tra i 19 e i 22 anni, che ascoltavano musica, bevevano alcolici e giocavano a carte. Il tutto, senza mascherine e senza osservare alcun tipo di distanziamento sociale. Dopo aver identificato tutti i presenti, i militari li hanno sanzionati amministrativamente per un totale di 6000 euro. Ad Alcamo è il secondo intervento in pochi giorni, dopo quello per la festa di compleanno in una villa, dove sono state sanzionate tredici persone proprio all’arrivo del fattorino con la torta per il festeggiato.