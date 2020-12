Palermo, Nuccio: “Convinto che i rosanero arriveranno in alto”

PALERMO – “Se mi aspettavo la sconfitta di Foggia? No, ed è stato un passo indietro, perché stavo vedendo una squadra in crescita e che produceva anche di più. Ma giocando ogni 3 giorni può capitare”. A dirlo è Santino Nuccio, ex attaccante del Palermo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centravanti rosanero ha poi proseguito: “Il Palermo deve migliorare in cattiveria, si deve sporcare di più le mani. Manca un po’ di astuzia e furbizia in certi momenti, gli avversari in C usano queste armi. Sono convinto che il Palermo arriverà in alto, a patto che a gennaio venga fatto un sforzo sul mercato e venga preso un attaccante che insieme a Saraniti possa fare la differenza. Servirebbe anche per fare maturare i giovani, in C si vince con i trascinatori”.

Tra i temi trattati da Nuccio anche quello relativo al reparto offensivo del Palermo di Roberto Boscaglia: “I dirigenti dicono che non ci sono attaccanti da 15-20 gol in giro? Non è vero ci sono, alcuni se li sono già accaparrati ma a gennaio si può cogliere qualche occasione sapendosi muovere. Se verrà fatto questo sforzo al mercato di riparazione il Palermo arriverà parecchio in alto in modo da giocarsi al meglio i playoff”, ha concluso Nuccio.