Palermo, troppi svarioni: i rosanero non sono da piani alti

PALERMO – “Non è un Palermo dai piani alti. Non lo può essere una squadra che perde ogni occasione per il salto in zona playoff dove è entrata una sola volta e prontamente ne è uscita senza sfruttare le altre occasioni”. Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando dell’attuale momento della squadra rosanero.

La formazione di Roberto Boscaglia, reduce dal pesante ko per 2-0 rimediato allo Zaccheria contro il Foggia, non ha certamente digerito il pesante passo falso, soprattutto in virtù della cattiva prestazione fornita: “Una rosa costruita per la B non può permettersi questi svarioni”, si legge sulla rosea.

“Troppi alti e bassi, troppe situazioni che non tornano – prosegue il quotidiano -. Perché se una squadra dà il meglio di sé quando è falcidiata dalle assenze e non costruisce su questo bottino la strada del successo, quando ritorna a ranghi normali evidentemente ha lacune”.

Una situazione che non fa ben sperare e il Palermo adesso è chiamato al riscatto nel più breve tempo possibile, anche perché le ambizioni di inizio stagione erano completamente diverse. La classifica è parecchio deficitaria e le posizioni di vertice distano già anni luce…