Passalacqua Ragusa, parla Trucco: “Vigarano squadra imprevedibile”

Per le ragusane sarà la quinta sfida in dieci giorni e la stanchezza comincia a farsi sentire

RAGUSA – La Passalacqua Ragusa si appresta ad affrontare la sfida contro Vigarano, attualmente penultima in classifica. Nonostante la classifica, però, le siciliane non prenderanno sottogamba la partita.

Alla vigilia della sfida l’ala/pivot Valeria Trucco parla così: “Siamo contente di affrontare una squadra imprevedibile, che ha buone individualità e non la prenderemo sottogamba. Noi siamo un po’ stanche perché domani sarà la quinta partita in dieci giorni, però abbiamo voglia di giocare visto che siamo state ferme per via del covid”.

“Non vediamo l’ora di affrontare Vigarano per imparare a conoscerci sempre di più in campo, giocare bene e metterci a disposizione della squadra”.