Sciopero magistrati onorari, Varchi: “Vergognoso il silenzio di Bonafede”

Le parole dell'avvocato palermitano e deputato capogruppo in commissione Giustizia di Fratelli d'Italia

“E’ un protesta della magistratura onoraria clamorosa quella partita da Palermo. Da una settimana è iniziata l’astensione dalle udienze e due giudici onorari di Tribunale, Enza Gagliardotto e Sabrina Argiolas, proseguono anche lo sciopero della fame. A loro oggi si unirà Giulia Bentley, con un’esperienza oncologica non definitivamente alle spalle, a loro va la mia totale vicinanza e solidarietà”. A dirlo è Carolina Varchi, deputato capogruppo in commissione Giustizia di Fratelli d’Italia e avvocato palermitano, che aggiunge: ” Si tratta di lavoratori che vivono una situazione kafkiana: i tribunali italiani ed europei riconoscono i

loro diritti e questa maggioranza si ostina ad ignorarli con ridicole

quanto inutili proposte di riforma. Alla magistratura onoraria si deve

la gestione del 70 per cento dei ruoli di procure e tribunali, impensabile e

impossibile fare a meno di loro. Il silenzio del ministro Bonafede e dei parlamentari di maggioranza è vergognoso: nei mesi hanno assunto impegni precisi con la magistratura onoraria”, conclude Varchi.