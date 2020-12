Un morto e 300 ricoveri: c’è una nuova e misteriosa infezione in India

Si tratta di una vasta gamma di sintomi. I pazienti vomitano, hanno bruciore agli occhi, svengono e hanno di crisi epilettiche. E il Covid sarebbe escluso. Si tratterebbe di una nuova infezione che da alcuni giorni sta prendendo campo in Indiam come spiegano i medici al quotidiano ‘The Indian Express’. Ed è allarme, perché la malattia sta colpendo un’area abbastanza vasta del Paese. Un uomo ha perso la vita e quasi trecento, tra cui decine di bambini, sono stati ricoverate in ospedale ad Eruru, nello stato dell’Andhra Pradesh, nel sud dell’India. Gli esperti non sono ancora riusciti a risalire all’orgine del virus.