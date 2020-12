15° Galà dello Sport: i nove premiati

Domani è il giorno del Galà dello Sport, giunto alla quindicesima edizione, aperta a tutti visto che sarà trasmessa in streaming. Un grande evento, la consegna delle “Castagne d’Argento”, con personaggi di caratura nazionale. Un Galà 2020 fortemente voluto dalla Sicilpool e dal patron Pippo Leone, nonostante la pandemia, e nel rispetto di tutte le norme: “Siamo veramente contenti, io e tutta la commissione, di avere organizzato un evento speciale di tale portata – spiega Leone – in un periodo storico difficile come quello che stiamo vivendo. La soddisfazione poi diventa massima visti i personaggi che con grande disponibilità hanno accettato il nostro invito. Sarà una bellissima serata di cui tutti potranno godere collegandosi in streaming”.

NOVE PREMIATI Sono nove i premiati individuati dalla giuria del Premio, presieduta dal generale della Guardia di Finanza Enzo Parrinello.

Giovanni Malagò, presidente del Coni

Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone

Stefano Allocchio, direttore di organizzazione delle corse ciclistiche RCS

Mauro Berruto, ex allenatore della nazionale italiana di volley

Alfio Giomi, presidente della Fidal nazionale

Gianni Gola, presidente dell’Ansmes

Luigi Mazzone, presidente del Cus Catania

Marta Menegatti, campionessa di beach volley

Andrea Vidotti, manager sportivo

Altri grandi personaggi dello sport interverranno durante la serata, anche in qualità di premiatori. Sono previsti anche 3 premi speciali per tre giovani del territorio che si sono messi particolarmente in luce nell’ultima stagione. Si tratta di Antonio Panebianco (giocatore del Calcio Catania), Giovanni Maugeri (atleta di taekwondo) e Salvatore Alfio Sardo (pilota di kart).

COORDINATE DELLA SERATA Verrà trasmessa in diretta su Video Mediterraneo(canale 11 DTT), in streaming su videomediterraneo.it e sulla pagina social dell’evento (www.facebook.com/galadellosport).

DIRETTA TV E STREAMING La trasmissione, che sarà come sempre presentata da Ruggero Sardo, si intitolerà: Telesiculissimi, special edition dedicata alla 15a edizione del Galà dello Sport e andrà in onda domani giovedì 10 dicembre alle 21.30. Alla riuscita dell’evento collabora come sempre Martina Leone, che sarà collegata da Roma.