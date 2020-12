Bimbo con sintomi del morbillo, ma era Covid: il caso nel dicembre 2019

Aveva i sintomi del morbillo e invece era Covid-19, solo che ancora non lo si poteva immaginare perché era il primo dicembre del 2019. A dimostrare che il virus SarsCov2 circolava in Italia già dal tardo autunno dell’anno scorso è uno studio dell’università Statale di Milano, pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseasese. Il tampone fatto a un bambino di 4 anni, che già dal 21 novembre aveva iniziato a stare male con tosse e rinite, ha rivelato infatti la presenza del virus, almeno 3 mesi prima del paziente 1 di Codogno.

Il bambino di Milano di 4 anni che è risultato essere positivo al SarsCov2 non aveva viaggiato fuori dalla sua area, nè la sua famiglia. I ricercatori dell’università Statale di Milano non sono quindi riusciti a determinare “dove potesse aver preso il virus. L’indagine epidemiologica non ci ha dato elementi particolari. E’ un’infezione presa a livello locale”. A dirlo a TimeLine su Sky Gianvincenzo Zuccotti, presidente della facoltà di Medicina dell’università Statale di Milano e tra gli autori dello studio che ha rilevato il coronavirus già a novembre 2019. “Noi abbiamo fatto un’indagine epidemiologica per capire se il bambino e i suoi genitori avessero viaggiato, ma non si sono mai mossi dalla propria area a nord di Milano”, continua. Ciò mostra, ha aggiunto Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia, e membro del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), “che la storia non è finita. Questo di oggi è un indizio. La tecnologia e il valore dei nostri ricercatori stanno consentendo di chiarire il percorso di trasmissione di questo virus, dando notizie importantissime su come si trasmette e che vie segue”. (ANSA).