Eliminazione delle barriere architettoniche: arriva la mozione del M5S

CATANIA – Le barriere architettoniche tracciano una linea di demarcazione netta tra vite di serie a e vite di serie b. Eppure, gli strumenti per abbattere concretamente e idealmente questi ostacoli esistono da un pezzo. Il gruppo consiliare pentastellato ha presentato nei giorni scorsi una mozione che impegna il sindaco e la giunta ad approntare un “Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche”.

La mozione

Si tratta di uno strumento di pianificazione previsto per legge sin dal 1987 (“che oltre a classificare le barriere architettoniche contiene anche le proposte progettuali per l’eliminazione di ciascuna barriera, la stima dei costi di ogni intervento e la priorità di intervento”, si legge nel documento). Da qui prende le mosse l’azione politica del gruppo che chiede un impegno concreto anche in virtù della congiuntura favorevole: l’elaborazione del nuovo Prg.

“Ad oggi nel 2020, il Comune di Catania non ha ancora messo in atto il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche”, commenta il capogruppo e primo firmatario della mozione, Emanuele Nasca. “Cosa veramente grave, soprattutto in fase di redazione del Prg, dove il riferimento per l’eliminazione di ogni tipo di barriera architettonica l’ho aggiunto io tramite un emendamento”, continua.

La figura del disabilita manager

La mozione caldeggia anche la valorizzazione di specifiche figure professionali previste dal “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilita” del 2013: i disability manager. Si tratta di professionisti “inseriti nelle organizzazioni pubbliche o private per orientarne la gestione e adattarne l’organizzazione al fine di accogliere e valorizzare le persone con disabilita e gestirne i bisogni”. “Una città importante come Catania deve per forza intervenire, il diritto all’accessibilità deve essere garantito a tutti, è stato perso fin troppo tempo”, dice Nasca.