FC Messina, Rigoli: “Rosa di qualità, dobbiamo vincere”

MESSINA – “Questo periodo di stop mi è servito per conoscere meglio il gruppo, adesso siamo pronti a ripartire col nuovo protocollo, spero ci sia senso di responsabilità da parte di tutti”. A dirlo è Pino Rigoli, tecnico dell’FC Messina, in merito al campionato di Serie D. Intervistato da La Gazzetta del Sud, l’allenatore dei peloritani ha poi proseguito: “Giocare ogni tre giorni? Non vedo i motivi per accorciare la stagione, non siamo professionisti, ok a qualche infrasettimanale ma non troppi – ha concluso Rigoli -. Abbiamo una rosa di qualità, sappiamo di essere tutti in discussione perché si deve vincere”.