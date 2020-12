I poliziotti trasformano i ‘buoni pasto’ in doni per i bisognosi

In prossimità delle feste natalizie, gli agenti e il personale dell’ufficio di gabinetto sezione Servizi della Questura di Catania hanno voluto dare un contributo personale a chi s’impegna per aiutare le persone in difficoltà economica, donando prodotti alimentari alla parrocchia Santa Maria del Carmelo di Canalicchio da dove saranno distribuiti a cittadini in stato di bisogno.

L’iniziativa è stata realizzata impiegando i “buoni pasto” che i poliziotti percepiscono a fronte di taluni servizi esterni, devolvendone il controvalore alla Caritas del quartiere, gestita di volontari che operano presso quella chiesa e da padre Francesco Leonardi.