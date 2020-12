Il maltempo sferza l’Italia: allerta rossa in due regioni

Allerta rossa oggi per il maltempo in Alto Adige e Campania; arancione in Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto; gialla in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia e Toscana. Venezia sott’acqua, dopo che previsioni più favorevoli non hanno ieri fatto scattare il sollevamento del Mose: le paratoie sono state innalzate stanotte, in vista della massima di marea attesa per oggi.