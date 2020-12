Licata, Maltese: “Campionato di Serie D falsato”

LICATA – “C’è molta improvvisazione e già adesso è un torneo falsato”. A dirlo ai microfoni de La Sicilia è il capitano del Licata, Salvatore Maltese. Il difensore classe 1992 ha poi proseguito parlando dello stop del campionato di Serie D: “Tutto è un’incognita, io spero che quando si riprenderà ci saranno delle certezze – ha spiegato Maltese -. Ci vorrebbe maggiore programmazione da parte della Lega di D, altrimenti diventa dura. Durante gli allenamenti abbiamo avuto tempo per fare quadrato. Ci siamo allenati per provare a mantenere una condizione fisica ottimale, ma è stato difficile mantenere la mente allenata perché non giocare per più di un mese ti allontana dal ritmo della gara”.