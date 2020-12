Oasi di Troina: tutti guariti, la struttura ora è ‘Covid free’

TROINA (ENNA) – Rientra nell’Oasi Maria SS. di Troina (Enna) il cluster che si era generato alcune settimane fa all’interno di un proprio reparto (Villa Esther). Lo rende noto la stessa struttura, aggiungendo che hanno dato esito negativo i tamponi per la ricerca molecolare di SARS-Cov-2. “Il decorso clinico dei pazienti e anche degli operatori fortunatamente – aggiunge la nota – non è mai stato critico, salvo per tre casi trasferiti in altra struttura con terapia intensiva”. “Siamo assolutamente felici della notizia – dice il direttore sanitario Michelangelo Condorelli – ma non abbassiamo la guardia. Monitoriamo costantemente lo stato di salute dei nostri ospiti e al primo campanello d’allarme vengono immediatamente attivate tutte le procedure e le disposizioni previste. “Pazienti e accompagnatori – aggiunge – vengono sottoposti a tampone prima di ogni accesso in struttura per il ricovero. Abbiamo riconfigurato servizi e accessi alla struttura per assicurare la giusta prevenzione. Ringrazio tutto il nostro personale che con dedizione e professionalità svolge con grande impegno le quotidiane attività sanitarie e ambulatoriali, garantendo le cure necessarie per tutte le persone assistite”.