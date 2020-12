Palermo, rebus centrocampo: i ruoli di Palazzi e Luperini

CALCIO - SERIE C

PALERMO – “Dovevano essere tra i protagonisti principali del Palermo di Boscaglia. Finora, invece, Palazzi e Luperini sono stati più che altro dei comprimari, complici anche le molteplici disgrazie che si sono abbattute sui rosanero in questa turbolenta prima parte di stagione”. Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, aurando dell’impiego e del rendimento dei due centrocampisti rosanero.

Tra le tante problematiche della squadra di Roberto Boscaglia, infatti, c’è anche quella relativa alla linea mediana. In cima alle preferenze dell’allenatore del Palermo, al momento, sembrano esserci Odjer e Broh, le cui prestazioni, soprattutto per quanto riguarda il secondo, non sono state certamente da incorniciare.

Tornando all’ex Monza e l’ex Trapani: “c’è di più: perché sia a Palazzi che a Luperini, Boscaglia non ha ancora trovato una collocazione ben definita nello scacchiere tattico rosanero”, si legge sulla rosea.

Palazzi poche volte ha giocato da centrocampista, ma soprattutto ha svolto il ruolo di difensore, nel momento di piena emergenza; mentre Luperini ha girovagato per tutto il centrocampo, dal regista al trequartista. Una situazione che non giova a nessuno e che al momento non ha portato alcun frutto.