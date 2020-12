Pecorino: “Fantastico il gol nel derby. Sogno la A con il Catania”

CALCIO - SERIE C

Il classe 2001 sta ben figurando in questo campionato e ha grandi ambizioni

CATANIA – Il sogno di tutti i bambini che giocano a calcio è quello di indossare la maglia della propria città. Sogno che sta realizzando Emanuele Pecorino, attaccante classe 2001 del Catania.

Pecorino, alla sua prima stagione da professionista, ha già realizzato quattro gol e non vuole certo fermarsi adesso. “Sono molto contento. Quando un attaccante fa gol c’è sempre tanto entusiasmo attorno a lui. Sicuramente all’inizio per mettere in mostra le mie qualità mi sono dovuto impegnare parecchio – dichiara l’attaccante ai microfoni di “GianlucaDiMarzio.com”-, ma il duro lavoro ha ripagato”.

L’attaccante aveva segnato la data del derby contro il Palermo, che è coincisa con la sua prima gara da titolare, conclusa con il gol che ha permesso ai suoi di pareggiare 1-1: “Quando è uscito il calendario – continua Pecorino – ho controllato subito quand’era il derby. Pensavo a quella partita da settimane, e giocare titolare dal primo minuto per me era una grande chance. Penso di averla sfruttata bene. È quello che tutti noi ragazzi inseguiamo sin da piccoli. Già di per sè giocare una partita così importante e sentita è stato motivo di grande orgoglio, io poi ho avuto anche questa fortuna di cominciare il mio cammino con un gol così speciale. Davvero fantastico”.

Pecorino, però, ha un sogno: “Una Serie A, è ovvio. Possibilmente con la maglia della mia città. Per quest’anno invece l’obiettivo è arrivare bene ai playoff, poi vedremo. Ma siamo fiduciosi perché c’è davvero un bel gruppo con il giusto mix fra giovani e giocatori di esperienza”.