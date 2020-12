CALCIO - SERIE C

PALERMO – “Personalità? Non si compra, o ce l’hai o no. La nostra squadra – dichiara Pelagotti ai microfoni di “TRM” – ce l’ha, soprattutto il nostro allenatore dal quale cerchiamo di apprendere. La questione è solo metterla bene in pratica”.

“Palermo è la quinta città d’Italia e le pressioni sono alte. La piazza è importantissima e siamo un top club. Voglio dirgli di starci vicino come hanno fatto finora ed essere ottimisti e fiduciosi, perché i conti si faranno a maggio”.