Pellegrino: “Claiton pronto a recuperare. Peccato per le squalifiche”

CALCIO - SERIE C

Il Catania perde Tonucci e Welbeck per squalifica, ma recupera altri elementi

Domenica il Catania sarà di scena a Viterbo per affrontare la Viterbese. Alla guida della squadra tornerà Raffaele che ha scontato i quattro turni di squalifica, ma ci saranno delle assenze.

A parlarne è il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino ai microfoni de “La Sicilia”: “Claiton dovrebbe recuperare senza problemi e lo stesso sarà per Sarao. Piccolo adesso è pienamente disponibile, mi aspetto tanto da lui. Torneranno anche Rosaia e Maldonado, forse anche Dall’Oglio. Purtroppo, però – continua Pellegrino -, dobbiamo fare i conti con gli squalificati Tonucci e Welbeck, ed è un peccato, perché il primo era appena tornato da un infortunio, il secondo invece si stava mettendo ben in luce in questo periodo”.