Piantagione di marijuana indoor ad Altofonte, un arresto

ALTOFONTE (PALERMO) – I carabinieri hanno arrestato un palermitano E.G. di 20 anni accusato di coltivazione di marijuana. I militari ad Altofonte (Pa) hanno notato il giovane entrare in un edificio abbandonato dove è stata trovata una serra indoor con 400 piante di canapa indiana. La serra era munita di materiale fertilizzante, lampade alogene, ventilatori, impianti di riscaldamento, il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica, così come confermato da una squadra di tecnici Enel. La casa, nonché il materiale utilizzato per realizzare la serra, sono stati sequestrati. Il giovane si trova ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. (ANSA).