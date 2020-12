Sciopera il pubblico impiego: in Sicilia coinvolti 100mila lavoratori

PALERMO – Sciopero del pubblico impiego in tutta Italia sotto lo slogan lanciato dai sindacati,”Rinnoviamo la PA”, che chiedono al governo più sicurezza, assunzioni e contratti per rinnovare la pubblica amministrazione, fortemente provata dalla gestione della terribile emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo.

In tutta la Sicilia coinvolti oltre 100 mila lavoratori. A Palermo l’appuntamento per il sit in di protesta organizzato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa è dalle 10 alle 13 in via Cavour, davanti alla Prefettura. Presidi sono stati organizzati, sempre dalle 10 alle 13, in tutti i capoluoghi di provincia dell’Isola, davanti alle prefetture.

Lo sciopero nazionale dei comparti e delle aree pubbliche di sanità, trasporti, funzioni centrali e funzioni locali coinvolgerà anche i lavoratori che non potranno scendere in piazza: negli uffici, durante i turni di lavoro, tutti coloro i quali vorranno segnalare la loro adesione alla protesta potranno indossare uno degli adesivi forniti dai sindacati della Funzione pubblica, dicono i sindacati. (ANSA).