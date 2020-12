Usa, Biden sceglie un afroamericano alla guida del Pentagono

Scelto il generale in pensione Lloyd Austin come segretario alla Difesa: parola al Senato

Biden ha scelto il generale in pensione Lloyd Austin come segretario alla Difesa: se confermato dal Senato, sarà il primo afroamericano a guidare il Pentagono. La deputata Marcia Fudge è stata invece scelta dal presidente Usa eletto come responsabile del dipartimento per la Casa e lo sviluppo urbano: sarebbe la prima donna afroamericana a diventarlo.