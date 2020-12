Case abusive in perfetto stile ‘Gomorra’: l’operazione della polizia

CATANIA – Case occupate abusivamente, ristrutturate e arredate in perfetto stile “Gomorra”. Sono 5 le persone indagate in stato di libertà per occupazione abusive e furto di energia elettrica.

Gli indagati

Si tratta di N. A. di anni 45, indgato per furto di energia elettrica e occupazione illegale di edificio pubblico, R. M. di anni 23 per invasione di edificio pubblico, L. C. di anni 44 per furto di energia elettrica e invasione edifici pubblici, P. S. di anni 61 per invasione di edificio pubblico e M. E. di anni 53 per furto di energia elettrica e invasione edifici pubblici.

Abusi su abusi

Abusi su abusi. È quanto hanno verificato ieri gli agenti di polizia del commissariato di Librino all’interno di uno stabile di viale Moncada, nella stessa via dove svetta l’ex palazzo di cemento, dove hanno arrestato un uomo di 49 anni accusato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

Il soggetto infatti nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare è stato sorpreso all’interno di un appartamento di un noto pregiudicato in uno stabile di via le moncada. l’occasione ha consentito agli agenti di effettuare un controllo all’interno del condominio.

Appartamenti in stile Gomorra

Da qui la scoperta: alcuni appartamenti di proprietà del comune di Catania erano stati non solo occupati senza alcuna autorizzazione, ma anche ristrutturati nello stile tipico della serie televisiva “Gomorra”. Ori, teste di leoni e l’immancabile effige di Al Pacino nei panni di Scarface. Inoltre, gli agenti hanno verificato che alcuni spazi condominiali erano stati chiusi e adibiti a parte di abitazione e che erano in atto parecchi furti di energia elettrica realizzati attraverso la manomissione del contatore.