Catania, Piccolo: “Siamo concentrati, felice di esser pronto”

CATANIA – “Quando si è lontani dal campo e non si può dare una mano si soffre, mi lascio alle spalle una fase complicata guardando avanti con fiducia”. Antonio Piccolo, attaccante del Catania, dopo un lungo stop è tornato a disposizione di Mister Raffaele. Contro la Viterbese Piccolo proverà a ritagliarsi il suo spazio: “La Viterbese è una squadra che vuole rimontare per mettersi al sicuro, in questo girone c’è sempre da stare attenti – ha spiegato Piccolo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. Puoi toppare con le piccole e fare cose alla grande con le big. Ci toccherà soffrire e non andare incontro a distrazioni. Siamo pronti”.

“Siamo coscienti dei nostri pregi, siamo una squadra nuova, con un tecnico nuovo, ci siamo conosciuti sul campo – ha sottolineato l’ex Cremonese -. Viviamo un periodo storico difficile per la pandemia. Molti di noi hanno cominciato la stagione dopo una pausa agonistica troppo lunga. Ma possiamo migliorare”.

Gli etnei hanno iniziato bene in campionato, toppando però negli scontri diretti contro Ternana e Bari: “Sono le due squadre più forti, le abbiamo incontrate nel momento iniziale della stagione. Andiamo avanti, speriamo che ci restituiscano i due punti di penalizzazione (la società ha inoltrato ricorso, ndr) per avere una classifica migliore che rispecchia appieno il nostro lavoro – ha concluso Piccolo -. Restiamo concentrati sulle gare da disputare”.