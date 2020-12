Controlli serrati a Librino. Ecco cosa hanno scoperto i carabinieri

CATANIA – Controlli a tappeto a Librino. I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa con il supporto dei militari della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, dei Carabinieri Forestali del Nipaaf di Catania e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, coinvolgendo altresì personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, della di Polizia Locale – sezione tutela animali – e dell’Enel. L’attività ha evidenziato lo stato di degrado in cui versano alcune zone del quartiere, divenute ricettacolo di rifiuti di ogni genere, nonchè aree adibite alla custodia di animali ancorchè prive dei requisiti ed autorizzazioni di legge.

In particolare, all’interno di una stalla erano ricoverati due cavalli sono stati rinvenuti farmaci che venivano somministrati ai quadrupedi (possibilmente nei pre e post gara clandestina) senza alcuna prescrizione sanitaria e dunque potenzialmente pericolosi se non addirittura letali per la salute dell’animale. È stato inoltre accertato un caso di maltrattamento, nello specifico di un pitbull che presentava vistose ferite lacerocontuse alle orecchie (ferite causate presubilmente per l’utilizzo dell’animale in combattimenti clandestini), medicate dai veterinari dell’ASP presenti sul posto che, coadiuvati dalla sezione tutela animali della Polizia Locale, hanno sequestrato il cane affidandolo ad una volontaria del posto.

Gli interventi