Covid, i dati nel Trapanese: boom di guariti a Marsala

I numeri comune per comune.

La situazione a Trapani e provincia oggi vede un repentino calo dei positivi al Sars-Cov 2 nel territorio marsalese. Nell’arco di 24-48 ore s’è verificato un vero e proprio boom di guariti: a Marsala, infatti, il numero dei positivi è sceso da 602 a 380.

Cala comunque il numero dei positivi al virus SARS-CoV-2 nella provincia di Trapani che alla data odierna sono complessivamente 2360 i casi accertati in tutto il territorio provinciale (ieri erano 2.602) e 326 guariti.I nuovi positivisono 89 e questo indica che la curva non sta avendo una crescita esponenziale ma che, comunque, è ancora da tenere sotto stretto controllo perché è la risultante dei nuovi tamponi molecolari.

Cinque i decessi che si aggiungono alla statistica delle morti causa Covid 19, in provincia di Trapani, dall’inizio della pandemia ad oggi: il numero complessivo sale, così, a 86.

Soffermandoci su Marsala, il dato di 326 guariti ad una prima lettura potrebbe lasciare alquanto perplessi ma è da considerare il fatto che questo dato potrebbe non essere omogeneo e sommare più guarigioni, molte delle quali relative non solo alle ultime 24 ore ma anche ai giorni precedenti.

Questa la distribuzione tra i 24 Comuni del territorio: Alcamo 334 (+16), Buseto Palizzolo 6 (-1), Calatafimi Segesta 15 (+1), Campobello di Mazara 34 (=) Castellammare del Golfo 83 (=), Castelvetrano 229 (+6), Custonaci 27 (-2), Erice 101 (-5), Favignana 2 (-1), Gibellina 12 (=), Marsala 380 (-222), Mazara del Vallo 393 (+16), Paceco 34 (-7), Pantelleria 8 (=), Partanna 45 (=), Poggioreale 0 (=), Salaparuta 4 (=), Salemi 38 (=), Santa Ninfa 4 (=), Trapani 503 (-28), Valderice 51 (-1), Vita 2 (=), San Vito lo Capo 23 (=), Petrosino 22 (=). Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva che sono 15, mentre quello dei ricoverati in terapia non intensiva è di 87.