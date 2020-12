PALERMO– Nella settimana compresa tra il 2 e l’8 dicembre, rispetto a quella precedente, in Sicilia è in peggioramento l’indicatore relativo ai casi (830) di Covid-19 testati per 100.000 abitanti. Sono in miglioramento, invece, tutti gli altri indicatori. Lo si evince dai dati resi noti dalla fondazione indipendente Gimbe di Bologna, guidata da Nino Cartabellotta (nella foto). I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 791, con incremento del 13%. La Sicilia sta dietro al Molise, ma prima di Sardegna, Veneto, Friuli e Puglia. Sul fronte dei posti-letto occupati da pazienti affetti da coronavirus, quelli cosiddetti ordinari sono il 32%, ben la di sotto della soglia di emergenza fissata al 40%, mentre per i posti occupati in terapia intensiva l’Isola si attesta al 25%, cinque punti meno il livello di attenzione. (ANSA).