CATANIA – Situazione in via di miglioramento anche al San Marco. Nel nosocomio di Librino, così come al Policlinico universitario Rodolico, parte della stessa azienda sanitaria, i numeri dei ricoveri sono confortanti. Lo afferma il direttore generale della struttura, Gaetano Sirna, che conferma per quanto rappresentato dalla direttrice dell’unità di Rianimazione dell’Anas Garibaldi, Daniela Di Stefano.

La curva decresce

Il Direttore generale, Gaetano Sirna

“La curva dei contagi è sicuramente comincia a diminuire e comincia a diminuire la pressione nei confronti degli ospedali – afferma Sirna che dà i numeri. Attualmente, sono 36 i posti letto di rianimazione occupati, tra il San Marco e il Rodolico, su un totale di 42 – sottolinea. Stiamo assistendo a una schiarita – prosegue: lo vediamo sia dal numero di pazienti covid in osservazione breve al pronto soccorso del Policlinico, dove erano sedici i pazienti e oggi sono solo due, ma anche dal fatto che i posti in rianimazione siano sempre più disponibili”.

I timori

Questo non significa gridare alla vittoria: il momento resta critico, secondo il direttore Sirna. Che teme, come molti suoi colleghi, gli effetti delle festività natalizie, sul contagio e raccomanda l’uso massiccio dei dispositivi di sicurezza. “Con gli arrivi per le vacanze di Natale ci aspettiamo un aumento dei casi – conferma. Ci sarà sicuramente un peggioramento sia durante il periodo delle vacanze che a gennaio – aggiunge, raccomandando a tutti l’uso di mascherine e il distanziamento sociale.

Atteso un peggioramento

“Non si finisce mai di dire che il distanziamento, l’uso della mascherina e l’igiene delle mani, restano essenziali – tuona Sirna. Nel periodo natalizio tutte queste norme non vengono rispettate – aggiunge: l’altro giorno, ho visto foto dello shopping di sabato pomeriggio per le vie di Catania. Devo dire che rimango basito per come la gente non si renda conto che siamo in un momento di grande pericolo. Tutti”.

L’ospedale si attrezza

Nel frattempo l’azienda prosegue nei lavori di adeguamento di alcune strutture proprio per l’emergenza Covid. “Noi ci stiamo dando da fare in questo senso – afferma Sirna: ci sono stati progetti implementati sia per quanto riguarda il pronto soccorso al Policlinico che il San Marco. Proprio qui, faremo in modo, vediamo a gennaio, di aprire il pronto soccorso al San Marco”.