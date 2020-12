Etis, protestano gli operai: “Il nostro appello” FOTO

CATANIA – Protestano gli operai della Etis 2.000, il colosso tipografico di Mario Ciancio. La manifestazione ha ricevuto piena adesione da tutte le sigle sindagali, comprese Cgil, Cisl e Uil. Presente anche Assostampa. Di recente, i vertici aziendali hanno trasferito la stampa de La Sicilia a Messina. Nei prossimi giorni, anche Avvenire lascerà lo storico centro stampa etneo.

“La protesta – spiega Luca Taormina a LiveSicilia – ha lo scopo di far capire che l’azienda sta chiudendo tutto in silenzio. Nessuno ci ha comunicato che Avvenire sta lasciando il centro stampa. L’appello degli operai – conclude il rappresentante dei lavoratori – è di ottenere il ritorno a Catania de La Sicilia e di Avvenire per ricominciare a programmare il futuro”.