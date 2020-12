Ghirelli elogia il Palermo: “Gesto straordinario per lo Zen”

“Caro Presidente, la Lega Pro è il calcio che fa bene al Paese ed è anche cuore”. A scriverlo in una lettera inviata al Palermo è il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, commentando il gesto dei calciatori rosanero di aiutare la scuola Giovanni Falcone dello Zen: “I suoi club sono protagonisti ogni giorno di iniziative sociali – prosegue Ghirelli -. Il cuore della C non si ferma né arretra nonostante il maledetto virus. Ci tengo a rivolgere un plauso al Palermo Calcio, in particolare, per l’ultima iniziativa in ordine cronologico a cui ha dato vita con un gesto di solidarietà nei confronti dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, nel quartiere Zen. Il gesto che avete compiuto è straordinario perché interpretate il calcio come un messaggero di valori. Complimenti e grazie”, ha concluso il numero uno della terza serie italiana.