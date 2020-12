I libri raccontati dai ragazzi con la Strada degli scrittori

PALERMO – Al via da venerdì 11 dicembre la “Strada dei ragazzi”, la nuova rubrica della “Strada degli scrittori” dedicata ai giovani. Prima diretta alle ore 16 sui canali Facebook e Youtube della “Strada”. Presentate da Felice Cavallaro, interverranno le curatrici della rubrica, le presidi Rosanna e Ilaria Virciglio. Primo ospite il bimbo prodigio di Palermo Antonio Tancredi Cadili, piccolo grande puparo, attore, compositore e narratore, che comincia parlando di Andrea Camilleri. Come si scoprirà con l’esordio di una rubrica che affida a ragazzi di tutte le età il compito di consigliare un libro da leggere. Con le loro parole. Rivolti ai loro coetanei. Una formula che spazierà da bimbi delle scuole medie a studenti vicini alla maturità. Ogni volta invitando i giovani a scoprire il piacere e il passatempo della lettura. In cinque minuti la trama, l’autore, le sensazioni provate. Proseguono intanto le “grandi interviste” di Felice Cavallaro. La prossima domenica 13 dicembre per parlare di Dante con Aldo Cazzullo, autore di “A riveder le stelle”.