Palermo, si svuota l’infermeria: Corrado e Santana ok

Boscaglia recupera altri due tasselli fondamentali per la sua squadra. Out solamente Almici

PALERMO – Buone notizie in casa Palermo. I rosanero recuperano altri due calciatori in vista dei prossimi impegni di campionato. Corrado è tornato ad allenarsi stabilmente in gruppo, con l’ex Inter che potrebbe già insidiare Crivello per una magia da titolare, soprattutto viste le recenti prestazioni sottotono del capitano del Palermo.

Segnali positivi anche da parte di Mario Alberto Santana, rientrato a lavorare parzialmente col gruppo. Per l’argentino, che difficilmente sarà immediatamente a disposizione di Boscaglia, potrebbe profilarsi un recupero a step, cercando riprendere la forma ottimale.