TRAPANI – Arrivano brutte notizie per la Pallacanestro Trapani. Il club granata dovrà fare a meno del play Matteo Palermo fino al prossimo 31 dicembre.

Palermo, scrive il club in una nota, è stato inibito per 23 giorni per un fatto accaduto nel 2019, quando era ancora un giocatore del Poderosa Montegranaro.

Il giocatore, quindi, salterà le prossime 3 partite contro Torino, Biella e Orlandina.