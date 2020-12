Piano Rifiuti, arriva l’ok in commissione all’Ars

PALERMO – Approvato dalla IV Commissione dell’Ars il Piano Regionale dei Rifiuti, redatto dall’assessore regionale Alberto Pierobon. Lo annuncia la presidente della commissione Giusi Savarino (Diventerà Bellissima).

Savarino: “Molto soddisfatta”

“L’approvazione odierna del Piano Regionale dei Rifiuti – commenta Savarino -, dà uno strumento attraverso il quale conoscere e monitorare i flussi dei rifiuti, così da poter progettare e realizzare l’impiantistica necessaria a chiudere la filiera con lo smaltimento, in modo trasparente ed efficace, privilegiando il riutilizzo dei materiali recuperati. Abbiamo, inoltre, approvato una riscrittura del Governo sul ddl Rifiuti, che adesso tornerà in Aula, sciogliendo giuridicamente tutte le perplessità segnalate. Sono molto soddisfatta del nostro lavoro in Commissione, abbiamo lavorato in maniera certosina, con pazienza e coinvolgendo ed ascoltando veramente tutti, dentro e fuori il Palazzo. Sono orgogliosa di dire che già a metà mandato abbiamo toccato temi importanti e fondamentali per i siciliani tra cui rifiuti, urbanistica, edilizia, plastic free, depurazione delle acque”.

Giusi Savarino

Lo Curto: “Finalmente ordine”

“Il Piano regionale dei Rifiuti ha avuto oggi il via libera dalla IV commissione dell’Assemblea regionale siciliana. Finalmente, grazie al lavoro serio e competente dell’assessore Alberto Pierobon, si potrà mettere ordine all’intero sistema dello smaltimento con regole certe per realizzare gli impianti e per gestire i rifiuti, secondo i canoni dell’economia circolare. E’ un risultato importante che fa seguito ad un dato positivo a merito di questo governo regionale che ha visto crescere la raccolta differenziata in Sicilia dal 17 al 40%, riducendo in maniera sensibile le tonnellate di rifiuti portati in discarica. Con il nuovo Piano si mette fine anche alle deroghe emergenziali, spesso ai limiti della legittimità. In ogni provincia agiranno le Srr che saranno gli unici soggetti a pianificare e realizzare gli impianti, mettendo fine alle speculazioni e alla creazione di impianti inutili. Ogni territorio sarà autosufficiente e si autodeterminerà, la Regione avrà solo competenze residuali in caso di inefficienze o inerzia. Il Piano Rifiuti stabilisce che gli impianti privati verranno subordinati ad un interesso collettivo, prima che imprenditoriale. Il riciclo rimane sempre prioritario nella gestione dei rifiuti e le discariche saranno sempre più un’opzione marginale, e non si esclude nemmeno la realizzazione di moderni impianti di termovalorizzazione in linea con le indicazioni dell’Unione Europea sul recupero energetico. Il nuovo Piano migliorerà la qualità del servizio erogato ai cittadini, garantendo una riduzione dei costi. Il nuovo assetto gestionale, che salvaguarda anche il personale, contrasterà in maniera più efficace e incisiva il rischio di infiltrazioni criminali. La Sicilia fa cosi un grande passo avanti con un Piano già preventivamente asseverato dall’Unione Europea e che, nonostante la narrazione delle opposizioni, non è mai stato bocciato dal Ministero dell’Ambiente. Oggi inizia una pagina nuova nel settore dei rifiuti, ed è singolare che proprio chi lo ha fortemente criticato come il segretario del Pd Anthony Barbagallo, senza che il governo Crocetta di cui faceva parte ne avesse mai realizzato uno, oggi non abbia partecipato al voto.”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

Il no di Pd e 5 Stelle

“Il Piano fornisce un quadro generale della situazione impiantistica, senza mai individuare concretamente – afferma Trizzino – quali siano gli impianti necessari da realizzare tenuto conto del reale fabbisogno. L’attuale situazione emergenziale, quindi, non può essere superata per mezzo di un piano che, paradossalmente, non contiene alcuna pianificazione impiantistica e che – prosegue -demanda tutte le decisioni alle autorità d’ambito, delle quali, peraltro, non si sa nemmeno quali e quante saranno. Il Piano, inoltre, è già superato, posto che – aggiunge – il quadro temporale di riferimento in esso contenuto è il triennio 2019-2021. Se è vero, poi, come afferma l’assessore Pierobon, che si chiude l’era delle discariche, che rimarranno marginali nelle future scelte dei territori, appare fuorviante quanto contenuto nel Piano, laddove – conclude – viene indicato il 2035 quale orizzonte imprescindibile per realizzare nuovi spazi in discarica”.

No netto anche da parte di Anthony Barbagallo: “E’ un Piano rifiuti che merita una sonora bocciatura. Che non risolve le criticità sollevate dal ministero e palesa evidenti violazioni del Codice dell’ambiente. In particolare, il piano prescinde del tutto dall’ampiezza degli Ambiti, non prevedendo quali impianti di incenerimento o di recupero energetico realizzare, in violazione della lettera b, comma 3 dell’articolo 199. Un piano da bocciare anche perché avrebbe dovuto contenere ‘la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti’. Questa mancanza, oltre a costituire un grave ‘vulnus’, rappresenta anche una pericolosa linea di credito nei confronti degli speculatori”.