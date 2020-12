Rapinatore seriale arrestato dalla polizia

CATANIA – Rapinatore finisce in manette. L’aumento dei reati predatori, nel periodo successivo al lockdown, non ha trovato impreparata la Questura di Catania che ha infatti incrementato e potenziato l’azione di contrasto a questo odioso fenomeno criminale. Grazie all’attività repressiva dei Falchi della Squadra Mobile solo negli ultimi due mesi sono stati arrestati 8 rapinatori seriali: Sciuto Santo classe , Trovato Gabriele classe 1995, Barbera Francesco classe 1971 , Croazzo Marco, D’Ignoti Rosario classe 1986, Stella Francesco classe1978, Motta Antonino classe 1966 e Romeo Giuseppe classe 1992, ai quali oggi se ne aggiunge un altro.

Infatti su delega della Procura distrettuale, la Polizia di Stato ha tratto in arresto Grasso Gabriele (Catania classe 1985), pregiudicato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, dal G.I.P. del Tribunale di Catania, per i reati di rapina aggravata, lesioni personali e furto aggravato.

A seguito della commissione seriale di reati predatori perpetrati tra i mesi di agosto e settembre nel quartiere Cibali, ai danni di donne da parte di un soggetto che utilizzava il medesimo modus operandi, la sezione “Falchi” della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica, avviava una attività di indagine che ha permesso di acquisire gravi indizi di reità a carico del citato Grasso in merito a due di questi violenti episodi.

In particolare, dall’analisi dei filmati di video sorveglianza acquisiti dagli operatori e dalle dichiarazioni rese dalle vittime è stato possibile appurare come il malvivente, utilizzando un motorino nero, aveva aggredito due donne per impossessarsi delle loro borse cagionando alla vittima, in una di queste occasioni, la frattura di un dito che le comportava 30 giorni di prognosi. Il GIP ha condiviso pienamente la sussistenza del quadro probatorio emerso dalle indagini e delle esigenze cautelari prospettate.