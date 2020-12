Rischio chiusura per 13 supermercati? “Preoccupazione per 400 lavoratori”

Un Natale di preoccupazione e sconforto per i circa 400 dipendenti dei supermercati Todis e Conad del Gruppo Gamac srl.

Secondo alcune indiscrezioni 13 punti vendita a Palermo e provincia potrebbero essere chiusi o ceduti. Nelle more di una definizione di eventuali percorsi di cessione potrebbero tornare in capo al mondo Conad.

“Abbiamo già richiesto un incontro urgente all’Azienda – dichiara Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia -. L’azienda deve fornire risposte certe al fine di salvaguardare tutti i livelli occupazionali, i diritti dei lavoratori e il rientro nel contratto nazionale di categoria Confcommercio Terziario e Servizi – continua la sindacalista- non possiamo permettere che il destino di 400 famiglie resti sospeso. Chiederemo garanzie occupazionali per tutte le lavoratrici e i lavoratori, molti dei quali hanno già percorso il triste tunnel del licenziamento da altre aziende e passaggi societari. Non possiamo permettere che ripercorrano insieme alle loro famiglie momenti di sconforto che assumono un sapore ancora più amaro in questo momento di pandemia che ha reso ancora più fragile il sistema economico della nostra regione e la tenuta reddituale delle famiglie”.

“Auspichiamo – continua Calabrò – di ricevere al più presto la disponibilità dell’azienda per l’incontro, al fine di fugare ogni preoccupazione prima della celebrazione del Santo Natale”.