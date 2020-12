PALERMO – Il corpo di Vito Lo Iacono fu ritrovato il 21 giugno, ma solo poche ore fa è arrivata la conferma che si tratta del povero pescatore morto nel naufragio del peschereccio ‘Nuova Iside’.

Ci sono voluti sei mesi prima che arrivasse la più tragica delle risposte. Sei mesi di speranza, perché una madre non smette mai di sperare, e di angoscia. Quel che restava del corpo, in avanzato stato di decomposizione, fu recuperato dalla guardia costiera a largo di San Ferdinando.

All’inizio le indagini presero una strada diversa. Una strada ancora una volta segnata dal dolore di una madre che da due anni urla “ridatemi mio figlio”.

Si ipotizzò, infatti, che il corpo appartenesse a Francesco Vangeli, 26 anni di Scaliti di Filandari, in provincia di Vibo Valentia, inghiottito dalla lupara bianca il 9 ottobre del 2018. C’erano dei segni sul corpo – come le mani legate e forse il foro di un colpo di fucile, e altri che vanno omessi perché macabri e oggi inutili – che fecero ipotizzare una morte violenta. In realtà le mani erano state legate durante le operazioni di recupero in mare. Un indumento indusse la madre del giovane calabrese a credere che fosse il figlio.

L’esame del Dna ha stabilito, invece, che quel corpo, è di Vito Lo Iacono, morto in mare mentre si spaccava la schiena per pescare. Una mamma siciliana adesso piange davanti al corpo del figlio. Una mamma calabrese non ha una tomba su cui posare un fiore.